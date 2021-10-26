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ВСУ впервые применили "Байрактар" в зоне ООС, уничтожили пушку боевиков

Вторник, 26 октября 2021, 21:12

26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Два военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время обстрела получили ранения, один из них погиб.

С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск".

Детали: Отмечается, что после этого оккупанты прекратили обстрелы украинских позиций.

Напомним: Во вторник сепаратистские СМИ распространили информацию, что Вооруженные силы Украины вроде бы вернули под контроль село Старомарьевка в Донецкой области. Позже штаб операции Объединенных сил опроверг эти заявления.

Успешные испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar прошли в Украине еще в марте 2019 года.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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