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За сутки в "Борисполе" поймали 17 человек с подозрительными covid-сертификатами

Пятница, 5 ноября 2021, 09:04
За сутки в Борисполе поймали 17 человек с подозрительными covid-сертификатами
Фото полиции

За сутки 4 ноября в аэропорту "Борисполь" обнаружили 17 документов о вакцинации с признаками подделки.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "4 ноября на территории аэропорта "Борисполь" у 17 человек обнаружили документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки".

Детали: Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 УКУ о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов обещают провести проверку и предоставить соответствующую правовую квалификацию.

Предыстория

  • Из-за поддельных сертификатов о вакцинации бывшей нардепки Надежды Савченко и ее сестры начато уголовное производство.
  • По состоянию на 23 октября в Украине было открыто около 800 производств по поддельным сертификатам или тестам на коронавирус.
  • 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.
  • 27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.

Украинская правда

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Темы: полициякоронавирусвакцинацияБорисполь
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