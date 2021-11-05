За сутки в "Борисполе" поймали 17 человек с подозрительными covid-сертификатами

За сутки 4 ноября в аэропорту "Борисполь" обнаружили 17 документов о вакцинации с признаками подделки.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "4 ноября на территории аэропорта "Борисполь" у 17 человек обнаружили документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки".

Детали: Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 УКУ о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов обещают провести проверку и предоставить соответствующую правовую квалификацию.

Предыстория: