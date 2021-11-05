За сутки в "Борисполе" поймали 17 человек с подозрительными covid-сертификатами
Пятница, 5 ноября 2021, 10:04
За сутки 4 ноября в аэропорту "Борисполь" обнаружили 17 документов о вакцинации с признаками подделки.
Источник: полиция Киевской области
Дословно: "4 ноября на территории аэропорта "Борисполь" у 17 человек обнаружили документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки".
Детали: Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 УКУ о подделке, а также использовании поддельных документов.
По каждому из фактов обещают провести проверку и предоставить соответствующую правовую квалификацию.
Предыстория:
- Из-за поддельных сертификатов о вакцинации бывшей нардепки Надежды Савченко и ее сестры начато уголовное производство.
- По состоянию на 23 октября в Украине было открыто около 800 производств по поддельным сертификатам или тестам на коронавирус.
- 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.
- 27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.
Украинская правда