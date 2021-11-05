Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За сутки в "Борисполе" поймали 17 человек с подозрительными covid-сертификатами

Пятница, 5 ноября 2021, 10:04
Фото полиции

За сутки 4 ноября в аэропорту "Борисполь" обнаружили 17 документов о вакцинации с признаками подделки.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "4 ноября на территории аэропорта "Борисполь" у 17 человек обнаружили документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки".

Детали: Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 УКУ о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов обещают провести проверку и предоставить соответствующую правовую квалификацию.

Предыстория

  • Из-за поддельных сертификатов о вакцинации бывшей нардепки Надежды Савченко и ее сестры начато уголовное производство.
  • По состоянию на 23 октября в Украине было открыто около 800 производств по поддельным сертификатам или тестам на коронавирус.
  • 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.
  • 27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.

Украинская правда
Темы: полициякоронавирусвакцинацияБорисполь
powered by lun.ua
Главное сегодня

Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ

В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин

Под Одессой напали на депутата из Херсонщины, он в тяжелом состоянии

Умер нардеп многих созывов Ефим Звягильский

В МИД РФ подтвердили, что директор ЦРУ в Москве говорил об Украине

Минздрав думает ввести "ковидную амнистию" для тех, кто купил сертификаты

Все новости...
полиция
Скандал в Лавре с журналистами: полиция возбудила производство
Полиция не увидела нарушений на марше "антивакцинаторов"
Еще одна фальшивая "Дія": киберполиция разоблачила 17-летнего "умельца" на подделке
Последние новости
17:36
Словакия: из-за конфликта внутри коалиции невозможно принять ключевые реформы
17:28
Месенджер Telegram меняет принцип работы
17:02
США призывает Берлин использовать "Северный поток-2" для сдерживания новой агрессии РФ - СМИ
16:52
картаПогода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди
16:31
Начался импорт электроэнергии из Беларуси
16:26
Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ
15:39
В Афганистане опознали тело защитницы прав женщин
15:15
В России очередной антирекорд случаев коронавируса
14:57
Германия: неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда
14:48
Ахметов вскоре может купить Идея банк – СМИ
Все новости...