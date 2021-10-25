Глава МВД уверяет, что все поддельные сертификаты "точно обнаружат": уже открыто 800 дел
Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский уверен, что рано или поздно все поддельные ковид-сертификаты точно обнаружат, и за них каждый понесет ответственность. Уже открыто 800 криминальных производств.
Источник: Монастырский и генпрокурорка Ирина Венедиктова в эфире "Свобода слова" на ICTV
Детали: Венедиктова рассказала, что по данным на 23 октября в Украине открыто около 800 производств по поддельным сертификатам или тестам на коронавирус.
Генпрокурор подчеркнула, что ответственность понесут как покупатели, так и продавцы таких "документов".ты
Монастырский сообщил, что 1200 мобильных групп по всей Украине могут проверять подлинность сертификата.
Глава МВД уверяет, что поддельные сертификаты "точно будут обнаружены".
Прямая речь Монастырского: "Для министерства внутренних дел это тот фокус, на который я лично направляю и полицию, и пограничников.
Большинство случаев, когда киберполиция проявляла предложения по поддельным сертификатам - это банальное мошенничество. В 90% случаях граждан просто обманывают, выманивают 100 или 200 долларов за поддельный сертификат.
Второе - это эффект фотошопа, когда просто рисуется картинка или QR-код, который никуда не ведет. В таком случае планшетом полицейского или на границе пограничник обнаруживает, что он не привязан к базе, и сразу человек едет в райотдел полиции.
На прошлой неделе таких фактов было выявлено более 300, сейчас мы говорим о более 800".
Напомним:
- 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.
- 27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.
- Из-за поддельных сертификатов о вакцинации бывшей нардепки Надежды Савченко и ее сестры начато уголовное производство.