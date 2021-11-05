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Стефанчук подписал закон о деолигархизации

Пятница, 5 ноября 2021, 11:11
Руслан Стефанчук, фото пресс-службы ВР

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов, и передал его на подпись президенту.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) №5599, народные депутаты приняли 23 сентября.

19 октября Верховная Рада отклонила все 12 проектов постановлений об отмене решения о принятии президентского "антиолигархического" законопроекта, открыв путь к его подписанию.

Как указано на странице законопроекта, 3 ноября были приняты предложения по устранению несогласованностей.

4 ноября закон возвращен с подписью главы Верховной Рады, а 5 ноября он направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним: Закон об олигархах стал камнем преткновения в отношениях Владимира Зеленского и уже бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Разумков летом хотел внести правки ко второму чтению в законопроект президента о деолигархизации Украины, чтобы забрать у Совета нацбезопасности и обороны функцию решать, кто олигарх, а кто – нет.

Когда Разумков отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию, это стало последней каплей для Зеленского – и последний член его изначальной команды лишился высокого поста.

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Темы: олигархиСтефанчукВерховная Радазаконодательство
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