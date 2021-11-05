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Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли

Пятница, 5 ноября 2021, 11:48
фото: FB Геращенко

Народным депутатам не удалось отстранить депутата "Европейской Солидарности" Ирину Геращенко от 5 заседаний Рады за высказывание двухлетней давности.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: Жалоба относительно народной депутатки касалась ее высказывания 10 сентября 2019 года, когда она сравнила "Слуг народа" с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.

Комитет спустя 2 года рекомендовал отстранить Геращенко от 5 заседаний парламента.

Однако только 190 нардепов поддержали отстранение нардепки – этих голосов не хватило.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Во время выступления 5 ноября Геращенко назвала "Слуг народа" – "зелеными чудиками".

Также Геращенко призвала отстранить от 5 заседаний парламента главу партии "Слуга народа" Давида Арахамию, который накануне заявил, что украинское общество пока не воспримет женщину в должности министра обороны.

Регламентный комитет рассматривал вопрос относительно Геращенко за обращением "Слуги народа" и подписью Арахамии.

Напомним: 

  • Верховная Рада отстранила нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях парламента за ее слова об умершем коллеге Антоне Полякове.

Украинская правда
Темы: ГеращенкоВерховная РадаСлуга народа
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