Нардепы попытались вслед за Третьяковой прогнать Геращенко, но не смогли

Народным депутатам не удалось отстранить депутата "Европейской Солидарности" Ирину Геращенко от 5 заседаний Рады за высказывание двухлетней давности.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: Жалоба относительно народной депутатки касалась ее высказывания 10 сентября 2019 года, когда она сравнила "Слуг народа" с "зелеными человечками", захватившими полуостров Крым.

Комитет спустя 2 года рекомендовал отстранить Геращенко от 5 заседаний парламента.

Однако только 190 нардепов поддержали отстранение нардепки – этих голосов не хватило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Во время выступления 5 ноября Геращенко назвала "Слуг народа" – "зелеными чудиками".

Также Геращенко призвала отстранить от 5 заседаний парламента главу партии "Слуга народа" Давида Арахамию, который накануне заявил, что украинское общество пока не воспримет женщину в должности министра обороны.

Регламентный комитет рассматривал вопрос относительно Геращенко за обращением "Слуги народа" и подписью Арахамии.

Напомним: