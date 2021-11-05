Третьякову выгнали из Рады на 5 заседаний из-за "врага Полякова"

Верховная Рада отстранила нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях парламента за ее слова об умершем коллеге Антоне Полякове.

Источник: заседание ВР 5 ноября

Детали: Такое решение поддержали 234 депутата.

После голосования к трибуне ВР вышла бывшая сожительница Полякова нардеп Анна Скороход, которая в очередной раз заявила, что Полякова "жестоко убили", и что она требует создать ВСК по расследованию его смерти.

Что было раньше: 22 ноября Комитет по регламенту рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях за слова о смерти депутата Антона Полякова.

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