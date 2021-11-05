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Третьякову выгнали из Рады на 5 заседаний из-за "врага Полякова"

Пятница, 5 ноября 2021, 11:38
Галина Третьякова. Фото пресс-службы "Слуги народа"

Верховная Рада отстранила нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях парламента за ее слова об умершем коллеге Антоне Полякове.

Источник: заседание ВР 5 ноября

Детали: Такое решение поддержали 234 депутата.

После голосования к трибуне ВР вышла бывшая сожительница Полякова нардеп Анна Скороход, которая в очередной раз заявила, что Полякова "жестоко убили", и что она требует создать ВСК по расследованию его смерти.

Что было раньше: 22 ноября Комитет по регламенту рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях за слова о смерти депутата Антона Полякова.

Предыстория:

  • В ночь на 8 октября народного депутата Антона Полякова, который после исключения из фракции "Слуга народа" вступил в группу "За майбутнє", нашли мертвым в такси в Киеве.
  • На парламентском заседании в тот же день стало известно, что Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прореагировала на это событие словами "одним врагом меньше". Члены группы "За майбутнє" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за это.
  • Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней.
  • Главы всех фракций и групп парламента, кроме "Слуги народа", требуют отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
  • Следствие считает, что смерть Полякова могли вызвать хроническое заболевание или отравление. В крови Полякова нашли алкоголь и метадон. Также при осмотре тела Полякова было обнаружено два катетера с веществом бурого цвета.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаСлуга народа
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