Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Родственники штурмовали Сovid-больницу в Николаеве: Минздрав отправляет чиновника проверить

Пятница, 5 ноября 2021, 12:44

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Николаевскую область отправляют его заместителя проверить ситуацию со снабжением кислорода для пациентов из-за штурма больницы родственниками.

Источник: онлайн-трансляция "часа вопросов" к правительству на заседании Верховной Рады

Прямая речь: "Сегодня в Николаевскую область выезжает мой заместитель, который рассмотрит ситуацию, произошедшую непосредственно в конкретной больнице, о которой шла речь. А также посмотрит доступность медицинской помощи для пациентов с коронавирусной болезнью"

Детали: Вопрос о штурме инфекционной больницы в Николаевской области поставила народная депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина. Она сказала, что ночью 5 ноября родственники пациентов с COVID-19 штурмовали больницу из-за перебоев поставок кислорода для кислород-зависимых больных.

В то же время Ляшко ответил, что в министерстве контролируют ситуацию со снабжением кислорода в больницах в разных областях. В частности, недавно правительством выделили 107 млн ​​гривен из специального фонда в различные областные государственные администрации.

Глава областной инфекционной больницы Николаева Светлана Федорова написала в Facebook, что в ночь на 5 ноября родственники одного из пациентов с коронавирусной болезнью штурмовали больницу и применили насилие относительно медперсонала, требуя увеличить подачу кислорода.

Напомним: Время от времени областные власти разных регионов и руководители больниц жалуются на нехватку кислорода. К примеру, 27 октября кислород закончился в одной из одесских больниц.

Что было раньше: 4 ноября народные депутаты поддержали законопроект, который выделит в государственном бюджете дополнительные 800 млн грн для установки кислородных станций в больницах второй волны.

Денис Карловский, Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019МинздравЛяшко Виктор
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСтало известно имя погибшего в воскресенье бойца

Обострение на Востоке: один военный погиб, двое ранены

Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба

Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке

Ветеран Юрий Досяк умер от остановки сердца, его жена написала обращение

фотоВ Украину прибыла новая партия вакцины Moderna

Все новости...
коронавирус
От коронавируса умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел и 119 дней плена
В оккупированном Крыму – снова антирекорд заболеваемости Covid
Ляшко рассказал, когда будет доступна бустерная доза covid-вакцины
Последние новости
18:53
В "Борисполе" обнаружили 17 фальшивых Covid-сертификатов
18:27
фотоСтало известно имя погибшего в воскресенье бойца
18:02
Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти члена группы
17:45
После акции против ковид-сертификата в Милане более сотни человек угрожает ответственность
17:26
Обострение на Востоке: один военный погиб, двое ранены
17:18
Глава Энергетического сообщества не видит потребности в МГУ
17:10
В ОП не подтверждают скопления российских войск на границе
16:35
У Зеленского заявили, что Нормандский формат "под большим вопросом"
15:59
В Польше показали новое видео с границы: мигранты пытаются атаковать пограничников
15:50
За три квартала прямые иностранные инвестиции в Украину составили почти $5 млрд
Все новости...