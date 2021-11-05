Родственники штурмовали Сovid-больницу в Николаеве: Минздрав отправляет чиновника проверить

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Николаевскую область отправляют его заместителя проверить ситуацию со снабжением кислорода для пациентов из-за штурма больницы родственниками.

Источник: онлайн-трансляция "часа вопросов" к правительству на заседании Верховной Рады

Прямая речь: "Сегодня в Николаевскую область выезжает мой заместитель, который рассмотрит ситуацию, произошедшую непосредственно в конкретной больнице, о которой шла речь. А также посмотрит доступность медицинской помощи для пациентов с коронавирусной болезнью"

Детали: Вопрос о штурме инфекционной больницы в Николаевской области поставила народная депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина. Она сказала, что ночью 5 ноября родственники пациентов с COVID-19 штурмовали больницу из-за перебоев поставок кислорода для кислород-зависимых больных.

В то же время Ляшко ответил, что в министерстве контролируют ситуацию со снабжением кислорода в больницах в разных областях. В частности, недавно правительством выделили 107 млн ​​гривен из специального фонда в различные областные государственные администрации.

Глава областной инфекционной больницы Николаева Светлана Федорова написала в Facebook, что в ночь на 5 ноября родственники одного из пациентов с коронавирусной болезнью штурмовали больницу и применили насилие относительно медперсонала, требуя увеличить подачу кислорода.

Напомним: Время от времени областные власти разных регионов и руководители больниц жалуются на нехватку кислорода. К примеру, 27 октября кислород закончился в одной из одесских больниц.

Что было раньше: 4 ноября народные депутаты поддержали законопроект, который выделит в государственном бюджете дополнительные 800 млн грн для установки кислородных станций в больницах второй волны.