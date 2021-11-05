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Рада отменила прописку в паспорте – зарегистрировать место жительства можно будет в "Дії"

Пятница, 5 ноября 2021, 13:43

Верховная Рада приняла закон о регистрации места жительства, которое теперь можно будет изменить онлайн в портале "Дія".

Источник: Верховная Рада, Telegram-канал министра цифровых трансформаций Михаила Федорова

Прямая речь Федорова: "Уничтожаем штамп в паспорте и "бумажку" к ID-карте. Мы упрощаем топ-услугу, формат которой давно отжил свое. Зарегистрировать место жительства можно будет в онлайне.

Сегодня ВРУ приняла законопроект в целом.

Теперь вы прямо в приложении или на портале Дія сможете указать адрес, по которому фактически проживаете, и получить подтверждение от владельца жилья".

Детали: По словам Федорова, оформить пенсию, документы или получить медпомощь можно будет там, где человек проживает, а не там, где прописан.

Место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь сообщать государству, где проживает гражданин.

Сейчас, по словам министра, услуга работает в 7 городах в экспериментальном формате и скоро будет доступна всем.

В соответствии с положениями закона место жительства декларируется в:

  • жилье, которое находится в частной собственности;
  • жилье, предназначенном для краткосрочного проживания.

Место жительства регистрируется:

  • в жилище коммунальной собственности, подлежащей приватизации;
  • в служебном жилище.

Украинская правда
Темы: ДияВерховная Рада
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