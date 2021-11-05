ДТП с Infiniti в Харькове: у подростка принудительно возьмут кровь

У 16-летнего Николая Харьковского после смертельного ДТП в Харькове принудительно примут кровь на анализ после того, как он отказался от добровольной сдачи. Такое решение принял суд.

Источник: основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем, представляющей интересы потерпевшей

Прямая речь Найема: "У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Полиция сделала то, что нужно: обратилась в суд с соответствующим ходатайством.

5 ноября ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительное изъятие образцов крови подозреваемого".

Детали: Найем объяснил, что образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз. После ДТП прошло более десяти дней.

Также адвокат сообщил, что сторона защиты Харьковского не подала жалобу на содержание подростка под стражей без права на залог.

Предыстория:

26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина.

Сейчас несовершеннолетний под стражей.

Читайте также: Осторожно, дети! Как завершились самые громкие "мажорные" аварии и что с ними делать