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ДТП с Infiniti в Харькове: у подростка принудительно возьмут кровь

Пятница, 5 ноября 2021, 16:24
ДТП с Infiniti в Харькове: у подростка принудительно возьмут кровь
николай харьковский в суде, фото: суспільне

У 16-летнего Николая Харьковского после смертельного ДТП в Харькове принудительно примут кровь на анализ после того, как он отказался от добровольной сдачи. Такое решение принял суд.

Источник: основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем, представляющей интересы потерпевшей

Прямая речь Найема: "У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Полиция сделала то, что нужно: обратилась в суд с соответствующим ходатайством.

5 ноября ходатайство суд удовлетворил и разрешил следователю принудительное изъятие образцов крови подозреваемого".

Детали: Найем объяснил, что образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз. После ДТП прошло более десяти дней.

Также адвокат сообщил, что сторона защиты Харьковского не подала жалобу на содержание подростка под стражей без права на залог.

Предыстория:

  • 26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина.
  • Сейчас несовершеннолетний под стражей.

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Украинская правда

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Темы: ДТПХарьковсуд
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