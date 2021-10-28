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Суд взял под стражу 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове

Четверг, 28 октября 2021, 11:33
Суд взял под стражу 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове
фото: Суспільне.Харків

Киевский районный суд Харькова взял под стражу без права на залог 16-летнего виновника смертельной аварии в Харькове Николая Харьковского.

Источник: заседание суда, "Суспільне.Харків"

Детали: Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Сторона защиты ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте для парня.

Несовершеннолетний отказывается от показаний. В судебном заседании он извинился перед семьей погибшего и пострадавшими.

Прямая речь Харьковского: "Хочу извиниться за то, что произошла данная ситуация. Не хотел, чтобы такое произошло. Полностью сожалею, приношу свои извинения потерпевшим. Человеку, который ехал на Chevrolet... Его родственникам приношу извинения. И полностью жалею, что так получилось".

Детали: Обвинение отметило, что автомобиль 16-летнему парню приобрели родители. На них, по словам прокурора, составят админпротокол за невыполнение родительских обязанностей.

Отец Харьковского присутствовал в зале суда.

По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, автомобиль Инфинити двигался со скоростью 180 км в час.

Признаков опьянения у несовершеннолетнего водителя не обнаружили.

Адвокат парня отметила, что пока не обсуждала вопрос обжалования меры пресечения. По ее словам, она получает угрозы из-за того, что выступает защитником Харьковского в суде.

Защитница сказала, что Харьковский не помнит обстоятельств ДТП и был ли он за рулем. Сам подозреваемый заявил, что у автомобиля "отказали тормоза".

Что было раньше: Полиция задержала 16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове. 

Отец задержанного подростка заявил, что сын не виноват, и его "хотят сделать преступником".

Предыстория:

  • Авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове.
  • 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.
  • В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
  • Дочь погибшего в аварии в Харькове 58-летнего водителя Шевроле Анастасия Носова обратилась к небезразличным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей ДТП.
  • Парень неоднократно попадал в поле зрения полиции. Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону ее сына.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПХарьков
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