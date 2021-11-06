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Умер нардеп многих созывов Ефим Звягильский

Суббота, 6 ноября 2021, 13:30
фото Укринформ

Бывший народный депутат и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер в возрасте 88 лет.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на помощника Звягильского Виталия Спивака, Игорь Мосийчук в Facebook, Шуфрич в комментарии УП

Детали: Причины смерти помощник не назвал.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что Звягильский скончался в субботу в Институте сердца от осложнений Covid-19.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что Звягильского перевели в реанимацию из-за осложнений от коронавируса.

Справка: Звягильский был народным депутатом 1-8 созывов, исполнял обязанности премьер-министра Украины с сентября 1993 по июль 1994, кандидат технических наук. Один из соучредителей и бывший член Партии регионов. С 1979 года был директором шахты имени Засядько.

Звягильский был единственным депутатом, который был во всех первых восьми созывах Верховной Рады.

Обновлено: Вместе с тем, как сообщил УП народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, в субботу состоялся похорон нардепа 3 и 4 созывов от Компартии Георгия Крючкова. Крючков скончался 4 ноября, ему было 92 года.

Украинская правда
Темы: Звягильский
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