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В России очередной антирекорд случаев коронавируса

Суббота, 6 ноября 2021, 14:15
В России очередной антирекорд случаев коронавируса
Getty Images

В России за сутки 5 ноября зарегистрировано 41 335 случаев коронавируса, это максимальное число заболевших за всю пандемию.

Источник: Интерфакс со ссылкой на данные оперативного штаба

Детали: Последний суточный антирекорд (40 993 человека) был зафиксирован 30 октября.

В стране умерли за сутки 1188 пациентов. Больше всего смертей в Москве – 98, в Петербурге – 86, в Московской области – 49.

В Москве выявили 6 880 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 3 138 заболевших за сутки, в Московской области – 3 085.

Предыстория:

  • Россия не признает одобренные ВОЗ и регуляторами Евросоюза и США ковид-вакцины производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и др. В то же время россиян и жителей оккупированных Россией территорий прививают "Спутником V" и аналогичными препаратами отечественного производства.
  • Президент России Владимир Путин обратился к странам Большой двадцатки с просьбой "проработать вопрос" о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации и одобрить для использования "Спутник V", до сих пор не признанный ВОЗ.

Темы: Росcиякоронавирус
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