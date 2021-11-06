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Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ

Суббота, 6 ноября 2021, 15:26
Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ
Андрей Шевченко, фото AFP/Getty Images

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит свою карьеру в Италии – в скором времени он должен возглавить команду Серии А "Дженоа".

Источник: La Gazzetta dello Sport, Суспільне со ссылкой на итальянского инсайдера Джанлуку Ди Марцио, журналист Николо Скира в Twitter

Детали: Согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, Шевченко должен подписать контракт до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на сезон.

Контракт украинского тренера будет предусматривать зарплату в 1,8 миллиона евро в год, а также бонусы.

В тренерский штаб Шевченко войдут два его бывших помощника по сборной Украины – Андреа Мальдера и Мауро Тассотти.

Инициаторами назначения украинца стали новые владельцы "Дженоа". В 2021 году клуб приобрела американская инвестиционная компания "777 Partners", основатель которой Джош Вондер пообещал болельщикам построить новый стадион и вывести команду на лидерские позиции в чемпионате Италии.

В должности главного тренера "Дженоа" Шевченко заменит Давида Баллардини, который в четвертый раз возглавил команду в конце 2020 года. Под его руководством "Грифоны" уже успели сыграть матч 12-го тура чемпионата Италии против "Эмполи" в ничью 2:2.

Назначение Шевченко именно после матча против "Эмполи" связано с международной паузой, на которую пойдут клубы после уик-энда. Вернутся футболисты через две недели, то есть у украинского тренера будет время на подготовку команды к следующему матчу против "Ромы", который состоится 21 ноября.

Что предшествовало: Для Шевченко "Дженоа" станет вторым опытом работы в качестве тренера, перед этим он 5 лет работал тренером сборной Украины. Шевченко не раз отмечал в интервью, что после работы тренером сборной хочет попробовать свои силы в клубе. И намекал, что видит себя как раз в чемпионате Италии.

31 июля Андрей Шевченко сообщил, что прощается с Национальной командой. Эту информацию подтвердили в УАФ.

17 августа национальную сборную Украины по футболу с приставкой исполняющий обязанности возглавил Александр Петраков.

Справка: "Дженоа" – профессиональный клуб из Генуи, который основали в 1893 году.

За свою историю "Дженоа" девять раз становилась чемпионом Италии. Но в последний раз это происходило еще в сезоне 1923/24.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболспортШевченко-футболистИталия
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