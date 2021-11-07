Оккупанты стреляли возле Болотеного и Зайцевого
Воскресенье, 7 ноября 2021, 06:10
6 ноября на Донбассе было 2 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.
Как сообщается, в районе населенного пункта Болотене оккупанты задействовали беспилотник, с помощью которого сбросили ВОГ-17 (осколочная граната).
Украинские военные открывали ответный огонь.
Украинская правда