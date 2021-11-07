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Оккупанты стреляли возле Болотеного и Зайцевого

Воскресенье, 7 ноября 2021, 07:10
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

6 ноября на Донбассе было 2 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.

Как сообщается, в районе населенного пункта Болотене оккупанты задействовали беспилотник, с помощью которого сбросили ВОГ-17 (осколочная граната).

Украинские военные открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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