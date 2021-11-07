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Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке

Воскресенье, 7 ноября 2021, 12:46
Украинские бойцы сбили вооруженный беспилотник гибридных войск РФ на востоке
Иллюстративное фото с сайта ВСУ

В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций ВСУ, один из БПЛА оккупантов удалось обезвредить.

Источник: сообщение Украинской делегации в трехсторонней контактной группе

Детали: 6 ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.

7 ноября на направлениях Саханка-Водяное, Пикузы-Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.

Дословно: "Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня (в воскресенье, 7 ноября) совершили их сброс на позиции ВС Украины.

Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20, которые системно и грубо нарушаюют оккупационные войска".

Больше деталей: Украинские представители в ТКГ напомнили, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью военных и мирных жителей.

Напомним:

  • Незаконные вооруженные формирования РФ в субботу применили в зоне ООС беспилотник с вооружением.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаРосcияООСВооруженные силы
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