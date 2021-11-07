Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба

Украинский спортсмен и тренер Андрей Шевченко заключил соглашение с владельцем ФК "Дженоа" (Genoa) и будет управлять клубом до 30 июня 2024 года.

Источник: сообщение на сайте клуба "Дженоа"

Детали: Один из старейших ФК Италии поприветствовал Шевченко в своих рядах.

Отмечается, что владелец клуба, компания 777 Partners, пожелала украинцу плодотворной работы на посту тренера "Дженоа".

Напомним: