Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба

Воскресенье, 7 ноября 2021, 15:40
Андрей Шевченко, фото Getty Images

Украинский спортсмен и тренер Андрей Шевченко заключил соглашение с владельцем ФК "Дженоа" (Genoa) и будет управлять клубом до 30 июня 2024 года.

Источник: сообщение на сайте клуба "Дженоа"

Детали: Один из старейших ФК Италии поприветствовал Шевченко в своих рядах.

Отмечается, что владелец клуба, компания 777 Partners, пожелала украинцу плодотворной работы на посту тренера "Дженоа".

Напомним:

  • По данным итальянских инсайдеров, контракт Андрея Шевченко с Дженоа предусматривает зарплату в 1,8 млн евро в год, а также бонусы.
  • Для Шевченко "Дженоа" станет вторым опытом работы в качестве тренера, перед этим он 5 лет работал тренером сборной Украины. Шевченко не раз отмечал в интервью, что после работы тренером сборной хочет попробовать свои силы в клубе. И намекал, что видит себя как раз в чемпионате Италии.
  • 31 июля Андрей Шевченко сообщил, что прощается с Национальной командой. Эту информацию подтвердили в УАФ.

Темы: футболШевченко-футболистИталияспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

ООН: Война в Афганистане вступила в "более смертоносную и разрушительную фазу"

СМИ: Байден виртуально встретится с Цзиньпином на следующей неделе

Вакцинированным украинцам все же разрешат въезд в Бельгию, как и в большинство стран ЕС

Глава Нацполиции поддержал "ковидную амнистию" с одним условием

Новости 9 ноября: "зеленый список" ЕС, граница Литвы и Беларуси

ДТП в Харькове: подросток отказался сдавать кровь даже после решения суда

Все новости...
футбол
"Шахтер" одолел "Колос" и обошел "Динамо"
"Ворскла" сенсационно побеждает "Динамо" в Киеве
Андрей Шевченко станет тренером итальянского футбольного клуба – СМИ
Последние новости
05:41
Более 7 тысяч человек умерли от коронавируса за сутки
04:40
Две группы мигрантов прорвались в Польшу из Беларуси
03:40
США отправят на Луну миссию с экипажем "не раньше 2025 года" — NASA
03:01
ООН: Война в Афганистане вступила в "более смертоносную и разрушительную фазу"
01:55
СМИ: Байден виртуально встретится с Цзиньпином на следующей неделе
00:50
Канада разрешила взрослым бустерную прививку Pfizer
23:52
МИД: Кипр – первая страна ЕС, сохранившая возможность въезда для украинцев
23:16
фотоУже в первый день полиция находит закладки с наркотиками благодаря боту
22:40
Вакцинированным украинцам все же разрешат въезд в Бельгию, как и в большинство стран ЕС
22:19
Глава Нацполиции поддержал "ковидную амнистию" с одним условием
Все новости...