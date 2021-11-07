Андрей Шевченко стал тренером итальянского футбольного клуба
Воскресенье, 7 ноября 2021, 14:40
Украинский спортсмен и тренер Андрей Шевченко заключил соглашение с владельцем ФК "Дженоа" (Genoa) и будет управлять клубом до 30 июня 2024 года.
Источник: сообщение на сайте клуба "Дженоа"
Детали: Один из старейших ФК Италии поприветствовал Шевченко в своих рядах.
Отмечается, что владелец клуба, компания 777 Partners, пожелала украинцу плодотворной работы на посту тренера "Дженоа".
Напомним:
- По данным итальянских инсайдеров, контракт Андрея Шевченко с Дженоа предусматривает зарплату в 1,8 млн евро в год, а также бонусы.
- Для Шевченко "Дженоа" станет вторым опытом работы в качестве тренера, перед этим он 5 лет работал тренером сборной Украины. Шевченко не раз отмечал в интервью, что после работы тренером сборной хочет попробовать свои силы в клубе. И намекал, что видит себя как раз в чемпионате Италии.
- 31 июля Андрей Шевченко сообщил, что прощается с Национальной командой. Эту информацию подтвердили в УАФ.