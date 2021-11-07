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Обострение на Востоке: один военный погиб, двое ранены

Воскресенье, 7 ноября 2021, 17:26
Getty Images

В результате вражеских обстрелов в зоне ООС в воскресенье один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения.

Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное".

Детали: В целом с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Позиции украинских воинов возле Новозвановки и Причепиловки подверглись обстрелу из минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

В направлении Песков обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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