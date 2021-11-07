Невакцинированные учителя с понедельника будут отстранены – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что невакцинированные работники учебных заведений с 8 ноября должны быть отстранены от работы.

Источник: Ляшко в эфире "ТСН Тиждень" в воскресенье вечером

Детали: На вопрос, могут ли невакцинированные учителя не идти в понедельник на работу, Ляшко ответил: "Да. Согласно действующему законодательству, они будут отстранены. Для этого директор образовательного учреждения делает внутренний приказ, которым отстраняются на период карантина люди, не имеющие по крайней мере одной прививки против коронавирусной болезни".

Комментируя обращение профсоюза работников образования и науки с просьбой пока не отстранять от работы невакцинированных учителей, а дать им еще месяц, министр сказал: "У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов, говорил с ними откровенно... Профсоюзы хотят право на работу, а я хочу обеспечить право на жизнь".

Отвечая на вопрос, имеют ли право работать учебные заведения в "красных" зонах при условии 100% вакцинированного персонала, Ляшко отметил, что, согласно постановлению Кабмина, они имеют такое право, однако местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Прямая речь: "У нас все отмечали значительный рост заболеваемости, сейчас мы уже видим эту неделю стабилизацию на высоких цифрах. И когда был такой рост, как снежный ком, когда от недели к неделе заболеваемость росла в два-три раза, было предложено передвинуть каникулы на неделю раньше, а потом еще их продлить на одну неделю.

Есть постановление Кабмина, которое позволяет (работать учебным заведениям при условии 100% вакцинированного персонала – ред.), а каждый регион с учетом эпидситуации может принять более жесткое решение – продлить каникулы или предложить дистанционное обучение".

Что предшествовало: По решению властей, если сотрудники сферы образования не будут прививиты против коронавируса, с 8 ноября их отстранят от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

Профсоюз работников образования и науки просила Кабмин не отстранять от работы учителей без ковид-прививок с 8 ноября, вместо этого дать им еще месяц для проведения вакцинации.