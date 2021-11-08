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В Украине начали отстранять работников, подлежащих обязательной covid-вакцинации – Ляшко

Понедельник, 8 ноября 2021, 09:35
В Украине начали отстранять работников, подлежащих обязательной covid-вакцинации – Ляшко
Виктор Ляшко. Фото МОЗ

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы сотрудников, подлежащих обязательной covid-вакцинации – в частности, чиновников и педагогов.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 8 ноября

Прямая речь Ляшко: "Вступил в силу приказ Минздрава "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам". Речь идет о работниках: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, образовательных учреждений.

Работники указанных организаций, которые по состоянию на 8 ноября не будут иметь хотя бы одной прививки против Covid-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки".

Детали: По словам Ляшко, не могут быть отстранены от работы сотрудники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение.

Министр рассказал, что в Украину уже поставили 31 миллион доз вакцины.

В частности, в минувшие выходные прибыло 2 миллиона 930 тысяч доз мРНК-вакцины производства компании Moderna в рамках инициативы COVAX.

Также в выходные доставили очередную партию (1 миллион 400 тысяч доз) вакцины Пфайзер, закупленной за счет госбюджета.

По словам Ляшко, на сегодняшний день 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, 25,6% завершили полный курс вакцинации.

Лидером по охвату прививками остается Киев, в котором 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% – завершили курс вакцинации.

По словам министра, в Украине благодаря вакцинации уже удалось сохранить жизнь более 5,5 тысяч человек.

Предыстория: 

  • Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что невакцинированные работники учебных заведений с 8 ноября должны быть отстранены от работы.
  • Профсоюз работников образования и науки просил Кабмин не отстранять от работы учителей без ковид-прививок с 8 ноября, вместо этого дать им еще месяц для проведения вакцинации.

Украинская правда

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Темы: Минздравкоронавирусвакцинацияробота
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