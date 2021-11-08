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ОП может отдать Харьковщину в орбиту влияния бизнесмена Ярославского – источники

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:12
ОП может отдать Харьковщину в орбиту влияния бизнесмена Ярославского – источники
Александр Ярославский, фото с его FB

В Офисе президента кандидатом на должность главы Харьковской ОГА рассматривают креатуру олигарха Александра Ярославского.

Источник: информированные собеседники УП, УП.Off the record

Дословно: "Сейчас кандидатами на должность председателя Харьковской ОГА являются и.о. руководителя области Александр Скакун и креатура Ярославского Степан Масельский, который в свое время уже был губернатором Харьковщины".

Детали: По словам источников УП, оба кандидата уже были на собеседовании с руководством Банковой.

Предыстория:

  • 31 октября в Харькове прошли выборы мэра. Избирательная комиссия определила победителем секретаря горсовета Игоря Терехова, насчитав ему 50,66% голосов поддержки.
  • На втором месте с большим отставанием завершил гонку Добкин – 28,4% голосов.
  • В то же время гражданская сеть "ОПОРА" заявила о фальсификации протоколов с голосами на девяти участках в Харькове, и якобы все махинации были совершены в пользу Игоря Терехова. Наблюдатели сети также заявили и о других многочисленных нарушениях на этих выборах.

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьХарьковОфис президентаЯрославскийвласть
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