ОП может отдать Харьковщину в орбиту влияния бизнесмена Ярославского – источники

В Офисе президента кандидатом на должность главы Харьковской ОГА рассматривают креатуру олигарха Александра Ярославского.

Источник: информированные собеседники УП, УП.Off the record

Дословно: "Сейчас кандидатами на должность председателя Харьковской ОГА являются и.о. руководителя области Александр Скакун и креатура Ярославского Степан Масельский, который в свое время уже был губернатором Харьковщины".

Детали: По словам источников УП, оба кандидата уже были на собеседовании с руководством Банковой.

Предыстория: