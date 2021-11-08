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Малюська рассказал, когда СНБО будет определять первых олигархов

Понедельник, 8 ноября 2021, 13:36
Фото: Facebook Малюськи

Министр юстиции Денис Малюська считает, что первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут официально признавать украинских олигархов, могут пройти во второй половине мая 2022 года.

Источник: сообщение Малюски в Facebook

Детали: Малюська указал, что в ближайшее время Нацсовет по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации, а СНБО утвердит Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, и также разработает такой реестр.

По словам министра, введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБОУ "будут возможны уже с двадцатых числах мая".

Прямая речь Малюськи: "В прошлую субботу Голос Украины опубликовал закон об олигархах, а это значит, что в течение следующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор:

или получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом

или избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией)…

Тому, кто решит остаться олигархом и после введения закона в действие закона, будет запрещено:

- финансировать политические партии

- быть покупателем объектов крупной приватизации

- финансировать политическую агитацию

Контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести существенные репутационные риски в деловом мире".

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Предыстория:

  • 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал антиолигархический закон.
  • Согласно принятому закону, определять олигархов будет СНБО по обращению Кабмина, СБУ, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета. Вводит в действие решение СНБО президент.

Украинская правда
Темы: СНБОМалюськаолигархи
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