Малюська рассказал, когда СНБО будет определять первых олигархов
Министр юстиции Денис Малюська считает, что первые заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых будут официально признавать украинских олигархов, могут пройти во второй половине мая 2022 года.
Источник: сообщение Малюски в Facebook
Детали: Малюська указал, что в ближайшее время Нацсовет по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации, а СНБО утвердит Положение о реестре олигархов и порядок его формирования и ведения, и также разработает такой реестр.
По словам министра, введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБОУ "будут возможны уже с двадцатых числах мая".
Прямая речь Малюськи: "В прошлую субботу Голос Украины опубликовал закон об олигархах, а это значит, что в течение следующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор:
или получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом
или избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией)…
Тому, кто решит остаться олигархом и после введения закона в действие закона, будет запрещено:
- финансировать политические партии
- быть покупателем объектов крупной приватизации
- финансировать политическую агитацию
Контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести существенные репутационные риски в деловом мире".
Читайте также: От любви к импичменту. Как происходит деолигархизация от Зеленского
Без права на чат. Почему поссорились Зеленский и Разумков
Предыстория:
- 5 ноября президент Владимир Зеленский подписал антиолигархический закон.
- Согласно принятому закону, определять олигархов будет СНБО по обращению Кабмина, СБУ, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета. Вводит в действие решение СНБО президент.