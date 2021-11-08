Нардеп Шахов не задекларировал имущества на 15,5 млн - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции заявляет, что выявило признаки недостоверного декларирования в действиях народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова на общую сумму 15,4 миллиона гривен.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на справку НАПК от 13 октября

Детали: Проверка, которую НАПК начало в марте этого года, обнаружила, что народный депутат не указал в декларации сведений о члене своей семьи. Как следует из документа НАПК, речь идет об Инне Журбе, гражданской жене Шахова.

Во время проведения официальной проверки НАПК установило, что в 2020 году Шахов вместе с Журбой совместно летали в Швейцарию и Катар, при этом за авиабилеты заплатили со счетов одного юридического лица. Это свидетельствует об общих расходах и наличии общего бюджета, необходимого для установления факта отношений.

Подтвердить совместное проживание Нацагентству помогли и в НАБУ, детективы которого осуществляют уголовное производство по Шахову.

В Нацагентстве посчитали стоимость имущества, записанного на Инну Журбу, а также доли в уставных капиталах компаний, которыми она совладеет, и насчитали в декларации Шахова недостоверные сведения на сумму 15,4 миллиона гривен.

"В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины", – говорится в заключении НАПК. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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