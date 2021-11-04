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НАБУ провело обыск у гражданской жены нардепа Шахова

Четверг, 4 ноября 2021, 16:44
НАБУ провело обыск у гражданской жены нардепа Шахова
Фото из facebook Сергея Шахова

Детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск 20 октября у гражданской жены народного депутата из группы "Довіра" Сергея Шахова.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на источник журналистов программы "Схемы"

Детали: Правоохранители обыскали двухэтажный дом площадью 600 квадратных метров, принадлежащий Инне Журби, сожительнице народного депутата.

По информации источника журналистов, сам Шахов также находился в помещении во время обыска. Речь идет об загородном доме в коттеджном городке "Солнечная долина" в Киевской области. Полицейские также подтвердили, что по этому адресу проживает народный депутат.

Основанием для проведения следственных действий стало уголовное производство, которое в НАБУ открыли после выхода расследования "Схем".

Народный депутат в своей декларации скрыл имущество своей гражданской жены, однако журналистам удалось установить связь между ними через социальные сети и его собственные публичные заявления.

Предыстория:

  • Журналисты программы "Схемы" опубликовали 22 апреля доказательства, что Шахов скрывает имущество партнерши, с которой он проживает - более двух десятков земельных участков в Киевской области, коттедж и почти десять квартир и паркомест в элитных комплексах в центре столицы.
  • Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков комментировал тогда, что в законодательстве нет инструментов заставить публичное лицо признаться, с кем он проживает.

Шахов стал одним из первых, у кого официально диагностировали коронавирусную инфекцию в Украине в начале пандемии. 19 марта 2020 года диагноз подтвердили его жене, что он сам дважды повторил. Впрочем, в декларации нет ни одного упоминания о жене.

Темы: декларациикоррупцияВерховная Рада
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