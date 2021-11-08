Минобороны Польши показало большой лагерь мигрантов рядом с границей

Министерство обороны Польши опубликовало снятые с воздуха кадры с большим лагерем мигрантов, обустроенным с белорусской стороны рядом с границей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечают, группа расположилась в районе населенного пункта Кузница.

"Служащим МВД и военным удалось остановить первую массовую попытку пересечения границы. Сейчас мигранты стали лагерем вблизи Кузницы. Их постоянно охраняют белорусские службы", - сообщают в подписи к видео.

Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Спикер правительства Петр Мюллер отметил, что на данный момент в непосредственной близости к границе с Польшей находятся 3-4 тысячи нелегальных мигрантов, а всего на территории Беларуси - более десяти тысяч человек, которые намерены пересечь границу ЕС. "Наши службы сообщают, что из стран Ближнего Востока продолжают организовывать рейсы и эти люди тоже попытаются пересечь границу", - добавил он.

В ведомстве ранее опубликовали видео первых стычек на границе.

В Twitter войск территориальной обороны сообщили, что военных двух батальонов 1-й Подлясской бригады терробороны, из Белостока и Гайновки, просят срочно явиться на место сбора. По словам спикера, это касается около тысячи человек. Утром участников терробороны пограничных воеводств попросили быть готовыми отправиться на сбор в пределах 6-12 часов.