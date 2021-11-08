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Минобороны Польши показало большой лагерь мигрантов рядом с границей

Понедельник, 8 ноября 2021, 20:35
скриншот

Министерство обороны Польши опубликовало снятые с воздуха кадры с большим лагерем мигрантов, обустроенным с белорусской стороны рядом с границей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечают, группа расположилась в районе населенного пункта Кузница.

"Служащим МВД и военным удалось остановить первую массовую попытку пересечения границы. Сейчас мигранты стали лагерем вблизи Кузницы. Их постоянно охраняют белорусские службы", - сообщают в подписи к видео.

Спикер правительства Петр Мюллер отметил, что на данный момент в непосредственной близости к границе с Польшей находятся 3-4 тысячи нелегальных мигрантов, а всего на территории Беларуси - более десяти тысяч человек, которые намерены пересечь границу ЕС. "Наши службы сообщают, что из стран Ближнего Востока продолжают организовывать рейсы и эти люди тоже попытаются пересечь границу", - добавил он.

В ведомстве ранее опубликовали видео первых стычек на границе.

В Twitter войск территориальной обороны сообщили, что военных двух батальонов 1-й Подлясской бригады терробороны, из Белостока и Гайновки, просят срочно явиться на место сбора. По словам спикера, это касается около тысячи человек. Утром участников терробороны пограничных воеводств попросили быть готовыми отправиться на сбор в пределах 6-12 часов.

Темы: ПольшаБеларусьмиграция
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