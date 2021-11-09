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Украина получит еще 2,5 млн доз вакцины Pfizer – Ляшко

Вторник, 9 ноября 2021, 02:23
фото: Getty Images

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе Украина получит 2,5 млн доз ковид-вакцины Pfizer.

Источник: Ляшко в эфире "Свободы слова" на ICTV

Прямая речь: "Сегодня мы в Украину ввезли почти 31 миллион доз вакцин.

В эти выходные приехало 1,4 миллиона доз Pfizer, 3 миллиона Модерны.

На неделе мы ждем еще один миллион (вторник-среда) Pfizer. И к концу недели будет еще полтора миллиона Pfizer.

То есть вакцины более чем достаточно".

Напомним: 7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину более 2,9 млн доз противоковидной вакцины производства компании Moderna.

Темы: МинздравЛяшко Викторвакцинация
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