Назначен первый состав Этического совета, необходимого для судебной реформы
В Украине сформирован первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.
Источник: сайт Офиса президента со ссылкой на президента Владимира Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мной изменений в судебной системе.
Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы".
Детали: Членами Этического совета стали:
- судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич,
- судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун,
- судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин,
- судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди,
- судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер,
- бывшая Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.
Сообщается, что список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав Этического совета поступил в Высший совет правосудия 2 ноября. Международные и иностранные организации определили список международных экспертов еще 10 сентября.
Согласно закону о Высшем совете правосудия, если председатель ВСП не назначит членов Этического совета в определенный срок, то три первых кандидата из списка Совета судей Украины и перечень от международных и иностранных организаций считаются назначенными.
Для справки: Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования должен осуществить одноразовую оценку соответствия критериям профессиональной этики и добродетели членов ВСП (кроме председателя Верховного Суда), избранных на должность до вступления в силу закона, которым создан Этический совет.
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Предыстория:
- 14 июля Верховная Рада приняла закон о реформе Высшего совета правосудия, который среди прочего обеспечивает "перезагрузку" ВСП с участием международных экспертов, которые будут иметь решающий голос в отборе новых членов совета.
- В частности, закон предлагает создать так называемый Этический совет, в состав которого будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, определенные международными организациями. Этот орган будет проверять на добропорядочность кандидатов в Высший совет правосудия.
- О такой реформе Зеленского просили послы стран "Большой семерки" и ЕС.
- Совет судей 13 сентября не смог выбрать от себя трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена Совета судей из 26.