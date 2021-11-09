Назначен первый состав Этического совета, необходимого для судебной реформы

В Украине сформирован первый состав Этического совета, который будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели.

Источник: сайт Офиса президента со ссылкой на президента Владимира Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Я надеюсь, что Этический совет начнет свою работу как можно быстрее. Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось приступить к важнейшему этапу инициированных мной изменений в судебной системе.

Формирование добропорядочных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы".

Детали: Членами Этического совета стали:

судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич,

судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун,

судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин,

судья Верховного Суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди,

судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер,

бывшая Генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

Сообщается, что список рекомендованных Советом судей Украины кандидатов в состав Этического совета поступил в Высший совет правосудия 2 ноября. Международные и иностранные организации определили список международных экспертов еще 10 сентября.

Согласно закону о Высшем совете правосудия, если председатель ВСП не назначит членов Этического совета в определенный срок, то три первых кандидата из списка Совета судей Украины и перечень от международных и иностранных организаций считаются назначенными.

Для справки: Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования должен осуществить одноразовую оценку соответствия критериям профессиональной этики и добродетели членов ВСП (кроме председателя Верховного Суда), избранных на должность до вступления в силу закона, которым создан Этический совет.

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