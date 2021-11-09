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В "красную" зону отправили еще одну область

Вторник, 9 ноября 2021, 14:23
ФОТО: Эльдар Сарахман УП

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила с 12 ноября Черкасскую область в "красную" зону распространения коронавируса.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов

Дословно: "Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области".

Детали: В "красных" зонах распространения коронавируса запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Это уже 18-й регион в Украине, учитывая столицу, который переходит в "красную" зону.

 

Напомним: 

  • С 30 октября 15 украинских областей стали "красными" зонами распространения коронавируса: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
  • Позже с 1 ноября в "красную" зону отправили столицу – Киев.
  • С 8 ноября Волынскую область отнесли к "красной зоне" распространения коронавируса.

Украинская правда
Темы: Черкасская областьCovid-2019коронавирус
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