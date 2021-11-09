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Ющенко говорит, что его "ввели в заблуждение" с фильмом для Russia Today

Вторник, 9 ноября 2021, 17:23

Соратники бывшего президента Украины Виктора Ющенко сообщили журналистам, что авторы пропагандистского фильма российского государственного канала Russia Today ввели его в заблуждение.

Источник: издание ВВС Украина со ссылкой на источники, приближенные к Ющенко

Детали: Интервью Ющенко оказалось в фильме RT "Украина - вечное настоящее", потому что авторы фильма "ввели в заблуждение экс-президента и его помощников".

По словам источников, съемочная группа не сообщила о том, кто действительно причастен к созданию фильма и где он будет демонстрироваться. А также сказали неправду об участниках фильма.

В фильме слова Ющенко вмонтированы в контекст тезисов о зависимости украинской политической системы от помощи Запада, прежде всего, Соединенных Штатов. Сам президент рассказывает о том, какой была Украина после распада СССР и с какими трудностями встретилась в экономике и внутренней политике.

Напомним: Российский государственный телеканал Russia Today показал 7 ноября фильм "Украина – вечное настоящее", опубликованный в сети еще 24 августа. Главным нарративом фильма были аргументы, что Украина является несостоявшимся государственным образованием (failed state).

В нем также приняли участие пророссийский беглый блогер Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин, политик из пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Темы: ЮщенкопропагандаРосcия
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