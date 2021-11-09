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Скандал вокруг Kyiv Post: владелец Аднан Киван говорит, что из Офиса Зеленского не было давления

Вторник, 9 ноября 2021, 16:56
Скандал вокруг Kyiv Post: владелец Аднан Киван говорит, что из Офиса Зеленского не было давления
ФОто: Kyiv Post

Владелец издания Kyiv Post Аднан Киван заявляет, что ни на него лично, ни на редакцию издания не давили из Офиса президента относительно изменений в редакционной политике.

Источник: Детектор медиа, цитируя Киваном

Прямая речь: "Никакого давления со стороны Офиса президента ни на издание Kyiv Post, на на Кивана Аднана не было. Слава Богу в Украине сегодня есть свобода слова!"

Детали: Бизнесмен добавил, что сейчас ведут переформатирование издания. Все технические вопросы будут решаться в ближайшие дни.

В то же время это противоречит информации источников Украинской правды в редакции Kyiv Post. В частности, в заявлении работников, опубликованном на facebook-странице Анны Миронюк, говорится, что всю команду принудительно уволили, а в редакцию издания попытались назначить постороннего человека, симпатизирующего другой концепции развития.

Предыстория:

  • 8 ноября на сайте издания появилось заявление о временной приостановке работы "для перезагрузки". В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью, а их лишили доступа к сайту и страницам в социальных сетях.
  • В Офисе президента сказали, что они "неприятно удивлены" попытками связать закрытие издания с президентом Владимиром Зеленским.
  • Послы европейских стран в Украине выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг вероятного закрытия Kyiv Post.

Темы: СМИОфис президентаЗеленский
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