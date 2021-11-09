Скандал вокруг Kyiv Post: владелец Аднан Киван говорит, что из Офиса Зеленского не было давления

Владелец издания Kyiv Post Аднан Киван заявляет, что ни на него лично, ни на редакцию издания не давили из Офиса президента относительно изменений в редакционной политике.

Источник: Детектор медиа, цитируя Киваном

Прямая речь: "Никакого давления со стороны Офиса президента ни на издание Kyiv Post, на на Кивана Аднана не было. Слава Богу в Украине сегодня есть свобода слова!"

Детали: Бизнесмен добавил, что сейчас ведут переформатирование издания. Все технические вопросы будут решаться в ближайшие дни.

В то же время это противоречит информации источников Украинской правды в редакции Kyiv Post. В частности, в заявлении работников, опубликованном на facebook-странице Анны Миронюк, говорится, что всю команду принудительно уволили, а в редакцию издания попытались назначить постороннего человека, симпатизирующего другой концепции развития.

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