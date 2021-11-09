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С адвокатов по делу Труханова взыскали 80 тысяч штрафа за срывы заседаний

Вторник, 9 ноября 2021, 18:29

Судьи Высшего антикоррупционного суда наложили денежное взыскание на адвокатов Михаила Коротюка и Сергея Лысенко, представляющих интересы ООО "Девелопмент Элит" по делу завода "Краян" по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова и еще шести человек.

Источник: ВАКС, ЦПК

Детали: Коллегия судей сочла неуважительными причины неоднократного неприбытия на заседание двух защитников. Таких адвокатов могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Суд также удовлетворил ходатайство прокурора и оштрафовал адвокатов – одного на 33306 грн, другого на 47580 грн.

Также судьи частично удовлетворили ходатайство прокурора и не будут проводить заседание в режиме видеоконференцсвязи с Приморским судом Одессы.

Теперь фигуранты, как и сам Труханов, вынуждены будут приезжать на заседание в Киев.

В ЦПК называют имена судей – Олег Ткаченко, Виталий Дубас и Олег Колиуш.

Ранее суд уже налагал на Коротюка штраф в 13 тысяч за пропуски заседаний.

Что предшествовало:

  • 6 октября НАБУ сообщило, что Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы.
  • Всего в деле  16 подозреваемых. Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.
  • Среди подозреваемых - бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судТрухановсудштрафы
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