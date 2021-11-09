С адвокатов по делу Труханова взыскали 80 тысяч штрафа за срывы заседаний
Судьи Высшего антикоррупционного суда наложили денежное взыскание на адвокатов Михаила Коротюка и Сергея Лысенко, представляющих интересы ООО "Девелопмент Элит" по делу завода "Краян" по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова и еще шести человек.
Детали: Коллегия судей сочла неуважительными причины неоднократного неприбытия на заседание двух защитников. Таких адвокатов могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
Суд также удовлетворил ходатайство прокурора и оштрафовал адвокатов – одного на 33306 грн, другого на 47580 грн.
Также судьи частично удовлетворили ходатайство прокурора и не будут проводить заседание в режиме видеоконференцсвязи с Приморским судом Одессы.
Теперь фигуранты, как и сам Труханов, вынуждены будут приезжать на заседание в Киев.
В ЦПК называют имена судей – Олег Ткаченко, Виталий Дубас и Олег Колиуш.
Ранее суд уже налагал на Коротюка штраф в 13 тысяч за пропуски заседаний.
Что предшествовало:
- 6 октября НАБУ сообщило, что Труханову и еще трем чиновникам Одесского горсовета вручены подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, незаконно завладевшей активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовавшей незаконно полученные доходы.
- Всего в деле 16 подозреваемых. Общий размер ущерба оценивается в более чем полмиллиарда гривен.
- Среди подозреваемых - бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.