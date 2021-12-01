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"Омикрон" может превзойти "Дельту" — глава института инфекционных заболеваний ЮАР

Среда, 1 декабря 2021, 03:35
EMMANUEL CROSET/AFP via Getty Images

Обнаруженный в Африке COVID-штамм "Омикрон" может быть вероятным кандидатом, который вытеснит очень заразный вариант "Дельта".

Источник: глава Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки Адриан Пурен в Reuters

Дословно: "Мы думали, что превзойдет Delta? Это всегда был вопрос, по крайней мере с точки зрения передачи... возможно, именно этот вариант является вариантом".

Детали: Пурен сказал, что еще рано говорить о том, вытесняет ли "Омикрон" "Дельту" в Южной Африке.

По его словам, ученые должны знать в течение четырех недель, в какой степени "Омикрон" может "обходить" иммунитет, вызванный вакцинами или антителами, и приводит ли это к худшим клиническим симптомам. Как сообщается, неофициальные отчеты врачей, лечивших пациентов с COVID-19 в Южной Африке, свидетельствуют, что "Омикрон", вероятно, вызывает легкие симптомы – сухой кашель, лихорадку и ночную потливость.

Если "Омикрон" окажется еще более заразным, чем "Дельта", это приведет к резкому всплеску инфицирования, что может давить на медицинскую систему.

Reuters пишет, что "Дельта" вызвала третью волну заражений COVID-19 в ЮАР, пик которой достиг более 26 тысяч случаев в день в начале июля. Ожидается, что "Омикрон" вызовет четвертую волну: к концу недели количество ежедневных заражений превысит 10 тысяч из примерно 2270 в понедельник.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружилиновый вариант COVID-19 - B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.
  • 26 ноября Всемирная организация здравоохранения установила, что у B.1.1.529 - "Омікрон" - выше вероятность повторного заражения человека.
  • По состоянию на 30 ноября "Омикрон" был обнаружен в Европе, Австралии, Северной Америке, Южной Америке.

Темы: коронавирусАфрика
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