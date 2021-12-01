Война на Донбассе: Российские наемники четырежды нарушили "тишину"

30 ноября на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, два нарушения "тишины" были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Южного противник стрелял дважды, используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Шумов российские наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщается, украинские военные открывали ответный огонь.