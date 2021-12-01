Ахметов был в Вильнюсе параллельно с Шустером и его гостями: мог говорить о выборах
22 ноября телеведущий Савик Шустер праздновал в Вильнюсе свой день рождения с известными личностями и политиками, одновременно в Вильнюсе находился бизнесмен Ринат Ахметов.
Источник: расследование "Украинской правды"
Детали: 22 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в соцсетях фото, на котором он, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, Дмитрий Гордон, доктор Евгений Комаровский, стоят с доспехами на берегу озера в Вильнюсе.
По данным "Украинской правды", в воскресенье 21 ноября в аэропорт Борисполь приехал олигарх Ринат Ахметов.
Туда же приехали Аваков, Гройсман, Гордон, Комаровский, а также совладелец "Савик Шустер Студио" Павел Елизаров.
В тот день два самолета вылетели из "Борисполя" почти одновременно: "Аэробус" Ахметова полетел в Париж (Франция), а чартерный "Боинг-733" улетел в Вильнюс (Литва)
22 ноября борт Ахметова тоже прибыл в Вильнюс.
Шустер решил отметить в Вильнюсе свое 69-летие.
В Вильнюс прилетел и брат киевского мэра боксер Владимир Кличко. Виталий Кличко не смог быть в связи с днем рождения дочери.
Рината Ахметова не было видно среди гостей.
По информации источника УП в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.
23 ноября из Вильнюса в Киев прилетел борт Ахметова, а три часа спустя тут же приземлился самолет с Шустером и гостями.
Шустер на момент публикации не дал комментария УП, Ахметов на вопросы "Украинской правды" отвечать отказался.
Виталий Кличко сообщил, что Владимир Кличко – вне политики и не уполномочен вести переговоры от его имени.
Напомним: Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября заявил, что Савик Шустер – один из дестабилизаторов ситуации в стране, а также что на 1 декабря планировался государственный переворот, в который хотели втянуть Рината Ахметова.
25 марта 2014 года Петр Порошенко перед президентскими выборами встречался с олигархом Дмитрием Фирташем и Виталием Кличко: якобы случайно, приехав на день рождения Владимира Кличко.
Видео Михаила Ткача, УП