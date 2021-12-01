Ахметов был в Вильнюсе параллельно с Шустером и его гостями: мог говорить о выборах

22 ноября телеведущий Савик Шустер праздновал в Вильнюсе свой день рождения с известными личностями и политиками, одновременно в Вильнюсе находился бизнесмен Ринат Ахметов.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: 22 ноября бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал в соцсетях фото, на котором он, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, Дмитрий Гордон, доктор Евгений Комаровский, стоят с доспехами на берегу озера в Вильнюсе.

По данным "Украинской правды", в воскресенье 21 ноября в аэропорт Борисполь приехал олигарх Ринат Ахметов.

Туда же приехали Аваков, Гройсман, Гордон, Комаровский, а также совладелец "Савик Шустер Студио" Павел Елизаров.

В тот день два самолета вылетели из "Борисполя" почти одновременно: "Аэробус" Ахметова полетел в Париж (Франция), а чартерный "Боинг-733" улетел в Вильнюс (Литва)

22 ноября борт Ахметова тоже прибыл в Вильнюс.

Шустер решил отметить в Вильнюсе свое 69-летие.

В Вильнюс прилетел и брат киевского мэра боксер Владимир Кличко. Виталий Кличко не смог быть в связи с днем ​​рождения дочери.

Рината Ахметова не было видно среди гостей.

По информации источника УП в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах.

23 ноября из Вильнюса в Киев прилетел борт Ахметова, а три часа спустя тут же приземлился самолет с Шустером и гостями.

Шустер на момент публикации не дал комментария УП, Ахметов на вопросы "Украинской правды" отвечать отказался.

Виталий Кличко сообщил, что Владимир Кличко – вне политики и не уполномочен вести переговоры от его имени.

Напомним: Президент Владимир Зеленский на пресс-марафоне 26 ноября заявил, что Савик Шустер – один из дестабилизаторов ситуации в стране, а также что на 1 декабря планировался государственный переворот, в который хотели втянуть Рината Ахметова.

25 марта 2014 года Петр Порошенко перед президентскими выборами встречался с олигархом Дмитрием Фирташем и Виталием Кличко: якобы случайно, приехав на день рождения Владимира Кличко.

Видео Михаила Ткача, УП