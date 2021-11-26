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Зеленский: Есть информация о подготовке госпереворота, Ахметова втягивают в войну

Пятница, 26 ноября 2021, 11:24
Зеленский: Есть информация о подготовке госпереворота, Ахметова втягивают в войну
фото: Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский говорит, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.

Источник: глава государства во время пресс-марафона 26 ноября

Детали: Зеленский говорит, что окружение вовлекает Ахметова в такой процесс против своего народа и президента, в информационную войну, мол, олигарх уже включился.

При этом президент сказал, что "не верит в госперевороты".

Прямая речь: "Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д.

Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа и избранного им президента. Считаю, что это его окружение вовлекает его в такую ​​войну…

Я по этому поводу очень спокоен, я считаю, он может об этом не знать. Или знать. Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую - послушать информацию, которой можно поделиться. Или в соответствующие органы…

Хочу сказать, что я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на гибели Небесной сотни... на бульдозер вылезать не буду… Буду в эти дни ждать всех, кто собирается. Буду работать на Банковой".

Предыстория: 

  • Ранее источники "Украинской правды" сообщали, что отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения спикера ВР Дмитрия Разумкова и изменения манеры общения представителей Офиса с Ахметовым и его людьми.
  • Ахметов отрицал, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с командой Владимира Зеленского, а также то, что его медиа стали больше критиковать власть из-за этого.
  • 19 ноября представители власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не пришли на эфир "Свободы слова Савика Шустера", на котором должны были обсуждать вопросы "вагнеровцев" после публикации документов по спецоперации журналисткой Яниной Соколовой.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что представители власти не пошли на эфир телепрограммы обсуждать срыв спецоперации по "вагнеровцам", потому что это олигархическое телевидение, а приглашение туда – фейк и хайп.
  • Президентская партия "Слуга народа" решила больше не принимать участия в эфирах каналов олигарха Рината Ахметова "Украина-24" и "Украина".

Валентина Романенко, УП

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Темы: ЗеленскийАхметов
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