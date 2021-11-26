Зеленский: Есть информация о подготовке госпереворота, Ахметова втягивают в войну

Президент Владимир Зеленский говорит, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.

Источник: глава государства во время пресс-марафона 26 ноября

Детали: Зеленский говорит, что окружение вовлекает Ахметова в такой процесс против своего народа и президента, в информационную войну, мол, олигарх уже включился.

При этом президент сказал, что "не верит в госперевороты".

Прямая речь: "Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д.

Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа и избранного им президента. Считаю, что это его окружение вовлекает его в такую ​​войну…

Я по этому поводу очень спокоен, я считаю, он может об этом не знать. Или знать. Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую - послушать информацию, которой можно поделиться. Или в соответствующие органы…

Хочу сказать, что я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на гибели Небесной сотни... на бульдозер вылезать не буду… Буду в эти дни ждать всех, кто собирается. Буду работать на Банковой".

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