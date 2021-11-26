Зеленский: Есть информация о подготовке госпереворота, Ахметова втягивают в войну
Президент Владимир Зеленский говорит, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине и что в этот вопрос готов включиться олигарх Ринат Ахметов.
Источник: глава государства во время пресс-марафона 26 ноября
Детали: Зеленский говорит, что окружение вовлекает Ахметова в такой процесс против своего народа и президента, в информационную войну, мол, олигарх уже включился.
При этом президент сказал, что "не верит в госперевороты".
Прямая речь: "Мы получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. 1-2 декабря… Это не только агентурная информация, но и звуковая, где представители Украины, скажем так, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и т.д.
Я считаю, что это подстава, оскорбление для Ахметова, его вовлекают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа и избранного им президента. Считаю, что это его окружение вовлекает его в такую войну…
Я по этому поводу очень спокоен, я считаю, он может об этом не знать. Или знать. Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую - послушать информацию, которой можно поделиться. Или в соответствующие органы…
Хочу сказать, что я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на гибели Небесной сотни... на бульдозер вылезать не буду… Буду в эти дни ждать всех, кто собирается. Буду работать на Банковой".
Предыстория:
- Ранее источники "Украинской правды" сообщали, что отношения между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах, увольнения спикера ВР Дмитрия Разумкова и изменения манеры общения представителей Офиса с Ахметовым и его людьми.
- Ахметов отрицал, что манера общения представителей Офиса президента с ним и его людьми ухудшила его отношения с командой Владимира Зеленского, а также то, что его медиа стали больше критиковать власть из-за этого.
- 19 ноября представители власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не пришли на эфир "Свободы слова Савика Шустера", на котором должны были обсуждать вопросы "вагнеровцев" после публикации документов по спецоперации журналисткой Яниной Соколовой.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что представители власти не пошли на эфир телепрограммы обсуждать срыв спецоперации по "вагнеровцам", потому что это олигархическое телевидение, а приглашение туда – фейк и хайп.
- Президентская партия "Слуга народа" решила больше не принимать участия в эфирах каналов олигарха Рината Ахметова "Украина-24" и "Украина".