Минздрав объяснил, что делать, когда в "Дии" не генерируется ковид-сертификат
Министерство здравоохранения опубликовало детальное разъяснение действий на случай, если в приложении "Дия" не генерируется сертификат о прививках от коронавируса.
Источник: Минздрав в Facebook
Детали:
Вы получили статус "Нет сведений о вас" после запроса на создание документа. В таком случае нужно делать следующее:
Если вы делали запрос в мобильном приложении "Дия", попробуйте повторить его через портал "Дия". Если и портал ответил, что нет данных о вас, обратитесь к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку. Предложите проверить персональные данные:
- ФИО на украинском и английском языках, как в паспортных документах.
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ранее называвшийся индивидуальный налоговый номер — ИНН.
- УНЗР — это уникальный номер записи, вносимый о каждом гражданине Украины в Единый демографический реестр и помогающий сделать цифровую идентификацию человека.
- Дата рождения, как в паспорте/свидетельстве о рождении.
- Актуальный номер телефона, на котором можно принимать и отправлять смс.
Если у вас есть ребенок до 18 лет, то убедитесь, что в его карточку пациента внесены его, а не ваши, номер налогоплательщика и УНЗР.
Также попросите врача проверить, нет ли дублей вашего профиля в системе или совпадения с профилем другого человека.
Вы получили статус "Ошибка при генерации сертификата" после запроса на COVID-сертификат:
Рекомендуется обратиться к вашему семейному врачу или к врачу, который делал вам прививку с запросом проверить ваши персональные данные, описанные выше.
Вы получили статус "Сертификат о вакцинации недоступен":
Если вы получили 1 или 2 дозы прививки, обратитесь в пункт вакцинации, чтобы ваши данные внесли. Рекомендуется обновить мобильное приложение, затем отправить запрос на генерацию COVID-сертификата повторно или сделать это через портал "Дия" — https://diia.gov.ua/.
Вы получили статус "Сертификат о вакцинации недоступен" с таким текстом "Вы привились не в Украине или данные о вакцинации внесены не тем врачом, который делал прививку":
Если вакцинация против COVID-19 была сделана за пределами Украины, сформировать COVID-сертификат, который бы учел выполненную вами вакцинацию, невозможно. Минздрав сейчас работает над такой возможностью.
Вы получили статус "Номер партии вакцины ошибочный":
Вам нужно обратиться к врачу, который делал прививку и внес медицинскую запись о вакцинации в электронную систему здравоохранения, с запросом пометить внесенные данные как ошибочные и добавить корректные данные повторно, без ошибки. Без такого действия вы не сможете получить Международное свидетельство о вакцинации и не получите ковид-сертификат.
Вы получили статус "К сожалению, произошла ошибка":
Обратитесь в техническую поддержку портала и приложения "Дия".