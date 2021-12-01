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"Глумились над смертью российских десантников": в Беларуси задержали 11 человек

Среда, 1 декабря 2021, 14:59
Глумились над смертью российских десантников: в Беларуси задержали 11 человек
РОССИЙСКИЕ ДЕСАНТНИКИ с тех учений, ФОТО BYPOL

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси задержали 11 человек за "оскорбительные" комментарии в социальных сетях о погибших на учениях российских десантниках.

Источник: МВД Беларуси

Детали: МВД сообщает, что установило более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях разместили "кощунственные и оскорбительные высказывания" в связи с недавней гибелью на учениях в Беларуси военнослужащих РФ.

Отмечается, что "все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 УК Республики Беларусь – за разжигание социальной вражды и розни".

11 человек задержаны и помещены в ИВС.

МВД пишет, что комментаторы "являлись подписчиками экстремистских телеграмм-каналов".

Ведомство их назвало "социально неустроенными и не реализовавшими себя в жизни личностями: неработающими, хроническими алкоголиками, ранее судимыми".

Напомним: 12 ноября на полигоне "Гожский" в Беларуси во время высадки десанта российских воздушно-десантных войск погибли двое военнослужащих

Украинская правда
Темы: БеларусьРосcияцензураЛукашенко
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