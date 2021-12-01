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Аваков уверяет, что не встречался с Ахметовым, и не слышал в Вильнюсе "деловых переговоров"

Среда, 1 декабря 2021, 16:55
фото: УП

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков возразил, что встречался с Ринатом Ахметовым в Вильнюсе в конце ноября.

Источник: Аваков в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Авакова: "Я вчера увидел, что Ринат Ахметов прилетел в тот же терминал в пяти минутах от меня, но я при отлете его не видел... Я готов комментировать все, что касается меня. И я отвечу, что нет, никаких встреч с Ринатом Леонидовичем в Вильнюсе не происходило… Я не видел, чтобы кто-нибудь из присутствующих гостей вел серьезные деловые переговоры.

Я очень опытный человек в этой сфере. И фотографию я выложил хоть и в шутку, но не просто так... Те люди, которые там были и захотели сфотографироваться, не скрывали этого факта. И я не скрывал. На государственных вертолетах я туда не летал и все оплатил за свой счет. И действительно поехал к Савику, и нормально провел там время".

Детали: В сюжете "Украинской правды" говорилось, что почти две недели назад именно отсюда из "Борисполя" вылетело два частных самолета, а через день они встретились в Вильнюсе.

На борту одного из них был олигарх Ринат Ахметов, на другом – гости со дня рождения Савика Шустера.

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Темы: АваковАхметов
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