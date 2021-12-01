Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинский политзаключенный объявил голодовку в российском СИЗО

Среда, 1 декабря 2021, 18:20
Иван Яцкин. Фото: Уполномоченный ВРУ по правам человека

Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания в следственном изоляторе.

Источник: telegram-канал Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой

Прямая речь Денисовой: "Со стороны российских тюремщиков в отношении Ивана Яцкина систематически осуществляются провокации. В частности, за то, что он не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины, был подвергнут унижению: у него отобрали все лекарства, порвали единственную сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камере не пригодна для потребления.

Также полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, страдающего хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не оказывается. Голодание в таком состоянии может привести к худшему".

Детали: Яцкина этапировали из изолятора во временно оккупированном Крыму в печально известное СИЗО №1 в Саратове.

Денисова обратилась к омбудсману России Татьяне Москальковой проследить и обеспечить надлежащие условия содержания для Яцкина.

Предыстория: 

  • Оккупационный суд в Крыму приговорил в мае Яцкина к 11 годам колонии строгого режима.
  • В октябре 2019 года российские спецслужбы задержали и тайно вывезли жителя Крыма Яцкина на территорию России, обвинив его в государственной измене. Сам политзаключенный свою вину не признает.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеомбудсменКрым
powered by lun.ua
Главное сегодня

Эрдоган готов организовать диалог Путина и Зеленского, так как опасается войны

Украина о "нарушении границы" с Беларусью: пересечения не было

Байден будет говорить с Путиным об Украине, разговор состоится во вторник – Кремль

видео, фото, обновленоБеларусь обвинила украинских военных в "нарушении границы"

Борт "Аэрофлота" едва не столкнулся с самолетом ВВС США вблизи Крыма – росСМИ

Bild: План-максимум Кремля – две трети Украины, включая Киев

Все новости...
политзаключенные
Состояние украинского узника Кремля Дудки существенно ухудшилось – омбудсмен
Обвиняемый по делу тюрьмы "Изоляция" Бражников покинул Украину и просит убежища во Франции
Политзаключенного Марченко этапировали в Бурятию — жена
Последние новости
00:33
Белый дом подтвердил: 7 декабря Байден будет обсуждать с Путиным Украину
23:54
В Польше заявили о задержании российского судна с пьяным экипажем
23:38
Пушилин после съезда "Единой России" заявил, что хочет "диалога с Зеленским"
22:41
видео, фотоВ Индонезии произошло извержение вулкана
21:59
Эрдоган готов организовать диалог Путина и Зеленского, так как опасается войны
21:17
В афганском Кабуле может открыться совместная европейская дипмиссия
20:56
Вопреки ожиданиям России ВОЗ перенесла оценку "Cпутника V" на 2022 год
20:34
Германия получит нового канцлера на днях, СДПГ уже одобрила коалицию
19:56
фотоКоронавирус добрался до бегемотов
19:34
Нацгвардия пополнилась группой снайперов, обученных по стандартам НАТО
Все новости...