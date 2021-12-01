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Украинский политзаключенный объявил голодовку в российском СИЗО

Среда, 1 декабря 2021, 17:20
Украинский политзаключенный объявил голодовку в российском СИЗО
Иван Яцкин. Фото: Уполномоченный ВРУ по правам человека

Украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку в знак протеста против условий его содержания в следственном изоляторе.

Источник: telegram-канал Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой

Прямая речь Денисовой: "Со стороны российских тюремщиков в отношении Ивана Яцкина систематически осуществляются провокации. В частности, за то, что он не разрешил в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес украинской нации и Украины, был подвергнут унижению: у него отобрали все лекарства, порвали единственную сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду, а вода в камере не пригодна для потребления.

Также полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, страдающего хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не оказывается. Голодание в таком состоянии может привести к худшему".

Детали: Яцкина этапировали из изолятора во временно оккупированном Крыму в печально известное СИЗО №1 в Саратове.

Денисова обратилась к омбудсману России Татьяне Москальковой проследить и обеспечить надлежащие условия содержания для Яцкина.

Предыстория: 

  • Оккупационный суд в Крыму приговорил в мае Яцкина к 11 годам колонии строгого режима.
  • В октябре 2019 года российские спецслужбы задержали и тайно вывезли жителя Крыма Яцкина на территорию России, обвинив его в государственной измене. Сам политзаключенный свою вину не признает.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеомбудсменКрым
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