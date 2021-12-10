РФ требует от НАТО официально отменить обещание о членстве Украины

Российская Федерация требует от НАТО юридически отозвать обещание о вступлении Украины, которое было озвучено на саммите 2008 года в Бухаресте.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

"В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - говорится в заявлении.

Кремль также настаивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, "создающих угрозу Российской Федерации, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в Североатлантический альянс".

Кроме того, Москва требует отвода районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО; согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь – в балтийском и черноморском регионах; возобновление регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия-США и Россия-НАТО.

Напомним, советник президента США Джейк Салливан ранее заверил, что Джо Байден не делал никаких уступок или обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину и других соседей РФ в Альянс, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы.

Впрочем, Белый дом согласился на переговоры с командой Путина о том, как снять обеспокоенность РФ в связи с возможным присоединением Украины к Альянсу.

Об итогах переговоров президентов США и России читайте в статье Новое требование Путина: главное на переговорах лидеров США и РФ.

Смотрите также видео на youtube-канале ЕвроПравды "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".