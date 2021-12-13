Взрослым в Британии предложат бустерную COVID-вакцину до конца года

Великобритания ускоряет развертывание бустерных (дополнительных) прививок от COVID-19 – взрослые смогут получить бустерную дозу к Новому году.

Источник: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого цитирует BBC и Reuters

Прямая речь: "Каждый человек в возрасте 18 лет и старше в Англии получит шанс получить бустер к Новому году".

Детали: Это значит, что люди в возрасте 18 лет и старше в Англии смогут получить свои дополнительные уколы на этой неделе – при условии, что с момента их второй дозы прошло три месяца.

Джонсон сказал, что "приближается приливная волна Omicron" и что "мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией в битве" с новым вариантом.

По словам Джонсона, двух доз вакцины недостаточно для требуемой защиты, но ученые уверены, что с помощью третьей дозы можно повысить уровень защиты.

Как пишет BBC, Джонсон сделал свое заявление через несколько часов после того, как уровень предупреждения COVID-19 в Великобритании был повышен до четырех из-за распространения Omicron. Четвертый уровень означает высокий или растущий уровень передачи. В последний раз Великобритания была на четвертом уровне в мае.

Что предшествовало: В начале декабря Джонсон пообещал, что к концу января всем взрослым британцам предложат бустерную дозу вакцины от коронавируса на фоне обеспокоенности по поводу варианта Omicron.