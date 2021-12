Президент Литвы: Украина, Грузия и Молдова должны получить европейскую перспективу

Президент Литвы Гитанас Науседа на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе выступил за предоставление Украине, Грузии и Молдове перспектив членства в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Науседа рассказал, что в среду в Брюсселе Литва принимала встречу ЕС и лидеров "ассоциированного трио" – Украины, Грузии и Молдовы.

"Прогресс, который они достигли за последние 12 лет, колоссальный. Нам нужно сохранить продолжение реформ. Литва является твердым сторонником европейской перспективы для партнеров из "трио" на востоке. Принцип "больше за большее" остается ключевым", - написал Науседа в своем Twitter.

Напомним, на саммите Украина-ЕС в октябре президент Владимир Зеленский призвал руководство ЕС и государства-члены быть "смелыми и дальновидными" и предоставить Украине европейскую перспективу.

Hosted 🇪🇺- Associated trio 🇺🇦, 🇬🇪, 🇲🇩 leaders’ meeting in Brussel today. Progress they made in past 12 years is tremendous. We need to keep reforms going.🇱🇹 is a staunch supporter of the European perspective to Trio partners in the East. More for more principle is key. #EaPSummit pic.twitter.com/Pfalxyje3Y