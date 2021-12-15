Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Литви: Україна, Грузія та Молдова мають отримати європейську перспективу

Середа, 15 грудня 2021, 15:30
Президент Литви: Україна, Грузія та Молдова мають отримати європейську перспективу
фото: Twitter-сторінка Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа на полях саміту "Східного партнерства" в Брюсселі виступив за надання Україні, Грузії та Молдові перспективи членства у ЄС. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Науседа розповів, що у середу в Брюсселі Литва приймала зустріч ЄС та лідерів "асоційованого тріо" - України, Грузії та Молдови. 

"Прогрес, який вони досягли за останні 12 років, є колосальним. Нам потрібно зберегти продовження реформ. Литва є твердим прихильником європейської перспективи для партнерів з "тріо" на сході. Принцип "Більше за більше" є ключовим", - написав Науседа у своєму Twitter.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС в жовтні президент Володимир Зеленський закликав керівництво ЄС і держави-члени бути "сміливими і далекоглядними" і надати європейську перспективу Україні.

Про можливий шлях зняття ключової перешкоди у процесі євроінтеграції України, Грузії та Молдови читайте в статті депутата Європарламенту, колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса та радника депутата Європарламенту з політичних питань Рамунаса Станьоніса Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛитваГрузіяМолдоваєвроінтеграціяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Литва
Президент Литви нагородив українських посадовців: серед них Залужний
Росіяни активно скуповують нерухомість у Литві
Перед самітом НАТО у Балтійському морі збільшили кількість кораблів країн Альянсу
Останні новини
22:55
У Миколаєві учасників масових заходів не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
Усі новини...
Реклама: