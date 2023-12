Президент Литви: Україна, Грузія та Молдова мають отримати європейську перспективу

Президент Литви Гітанас Науседа на полях саміту "Східного партнерства" в Брюсселі виступив за надання Україні, Грузії та Молдові перспективи членства у ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Науседа розповів, що у середу в Брюсселі Литва приймала зустріч ЄС та лідерів "асоційованого тріо" - України, Грузії та Молдови.

"Прогрес, який вони досягли за останні 12 років, є колосальним. Нам потрібно зберегти продовження реформ. Литва є твердим прихильником європейської перспективи для партнерів з "тріо" на сході. Принцип "Більше за більше" є ключовим", - написав Науседа у своєму Twitter.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС в жовтні президент Володимир Зеленський закликав керівництво ЄС і держави-члени бути "сміливими і далекоглядними" і надати європейську перспективу Україні.

Hosted 🇪🇺- Associated trio 🇺🇦, 🇬🇪, 🇲🇩 leaders’ meeting in Brussel today. Progress they made in past 12 years is tremendous. We need to keep reforms going.🇱🇹 is a staunch supporter of the European perspective to Trio partners in the East. More for more principle is key. #EaPSummit pic.twitter.com/Pfalxyje3Y