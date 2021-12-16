Федоров объяснил, почему "Дия" постоянно "ломается"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что приложение "Дия" время от времени дает сбои, потому что оно не хранит персональные данные, а каждый раз при авторизации подтягивает документы из разных реестров, которые строились давно и иногда "не выдерживают".

Источник: Федоров в интервью BBC News. Украина

Прямая речь Федорова на вопрос, почему "сломалась" "Дия", когда начался пилот проекта по выдаче тысячи гривен за вакцинацию: "На самом деле ничего не сломалось. Почему исчезают документы? Поскольку "Дия" не сохраняет персональные данные, каждый раз, когда вы авторизуетесь, из всех реестров подтягиваются документы.

Нет одной базы данных, где все хранится. Каждый раз – это новые запросы в реестры. А наши реестры строились много лет, хотя мы их и обновляем постепенно, поэтому когда система не стабильна, реестры не выдерживают, а информация не подтягивается.

Но это не значит, что документы исчезли, в это время они просто не подтянулись".

Детали: Он добавил, что Минцифры заботится о безопасности, поэтому "такая архитектура безопаснее, чем хранить данные".

По его словам, когда запустили услугу "еПоддержка", то получили "сверхбольшую нагрузку на систему – миллионы запросов в день". Он также напомнил, что о необходимости тестирования новой услуги и возможных сбоях предупреждали заранее, а сама нестабильная ситуация длилась очень недолго.

Федоров также заверил, что Минцифры пытается сделать все, чтобы у людей не возникало проблем.

Поэтому они работают над трансформацией базовой инфраструктуры, чтобы подобных ситуаций с исчезновением документов в будущем не возникало.

Он объяснил, что есть два пути развития крупных компаний – построить инфраструктуру, потратив на это несколько лет, и уже потом запустить или запустить продукты и по ходу создавать инфраструктуру.

Федоров также добавил, что пока в техподдержке не будет возможности позвонить живому человеку, когда возникают какие-то сбои, потому что Минцифры фокусируется на том, чтобы делать идеальные продукты, которые не нуждаются в поддержке.

В то же время он добавил, что наряду с запуском новых услуг и решением проблем параллельно разворачивают контакт-центр, поскольку количество услуг растет.

По словам министра, только в ноябре добавили в контакт-центр 150 человек, которые обрабатывают запросы по разным услугам.

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