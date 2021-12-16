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НАТО утвердила гражданский и военный бюджет на 2022 год

Четверг, 16 декабря 2021, 19:47

На заседании Североатлантического совета во вторник союзники НАТО согласовали гражданский и военный бюджеты Альянса на 2022 год.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО в четверг, пишет "Европейская правда".

Гражданский бюджет установлен в размере 289,1 миллиона евро, а военный бюджет – 1,56 миллиарда евро.

В гражданском бюджете предусмотрены средства на гражданский персонал, операционные расходы и расходы на гражданские программы, и он вырос на 8,9% по сравнению с 2021 годом. Основным фактором увеличения расходов является продолжение кибер-адаптации НАТО.

Военный бюджет покрывает операционные расходы штаба, командования, миссий и операций во всем мире, и он сократился на 3% по сравнению с уровнем 2021 года.

Третьим основным элементом совместного финансирования Альянса является Программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), для которой на 2022 год установлены предельные рамки в размере 790 миллионов евро.

Все страны-члены вносят взносы в эти бюджеты в соответствии с согласованной формулой распределения расходов, основанной на валовом национальном доходе.

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Темы: НАТОармиябюджет
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