Отношение украинцев и россиян друг к другу ухудшилось по сравнению с началом года.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 2-11 ноября, и "Левада-центра"

Дословно КМИС: "В Украине в феврале 2021 года хорошо относилось к России 39% украинцев, плохо – 47%. По сравнению с февралем 2021 года наблюдается ухудшение отношения к России (в феврале соотношение было 41% к 42%).

В России хорошо относились к Украине 45% населения, плохо – 43%. По сравнению с предыдущей волной опроса наблюдается значительное ухудшение отношения (ранее 54% хорошо относились, 31% – плохо)".

Детали: Отмечается, что большинство респондентов обеих стран плохо относятся к руководству соседней страны и хорошо к обычному населению этих стран.

При этом среди респондентов, которые в целом хорошо относятся к России, большинство относится плохо к руководству России.

Социологи объясняют, что их положительное отношение является следствием того, что Россия, в первую очередь ассоциируется с обычными людьми. Тем более, что 2 из 5 респондентов в Украине сообщили, что у них есть близкие родственники в России.

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 26%, в Центре – 35%, на Юге – 49%, на Востоке – 52%. Большинство тех, кто отрицательно относится к России, сконцентрированы в Западном регионе (61%), меньше всего таких – в Восточном регионе (30%).

Исследование сравнивает результаты опросов КМИС и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

Исследование КМИС проходило со 2 по 11 ноября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2003 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированных Крыма и Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос среди жителей России с 25 ноября по 1 декабря. Методом личного интервью опросили 1603 человека в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25%/75%, 2% – для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% – для показателей, близких к 5%/95%