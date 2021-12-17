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Ставлення українців і росіян один до одного погіршилося

П'ятниця, 17 грудня 2021, 16:29
Фото lentachel.ru

Ставлення українців і росіян один до одного погіршилося, порівняно з початком року.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 2-11 листопада, та "Левада-центру"

Дослівно КМІС: "В Україні у лютому 2021 року добре ставилося до Росії 39% українців, погано – 47%. У порівнянні з лютим 2021 року простежується погіршення ставлення до Росії (у лютому співвідношення було 41% до 42%).

В Росії добре ставилися до України 45% населення, погано – 43%.  У порівнянні з попередньою хвилею опитування простежується значне погіршення ставлення (раніше 54% добре ставилися, 31% – погано)". 

 

Деталі: Зазначається, що більшість респондентів обох країн погано ставляться до керівництва сусідньої країни і добре – до звичайного населення цих країн.

При цьому, серед респондентів, які загалом добре ставляться до Росії, більшість ставиться погано до керівництва Росії. 

 

Соціологи пояснюють, що їхнє позитивне ставлення є наслідком того, що Росія в першу чергу асоціюється із звичайними людьми. Тим більше, 2 з 5 респондентів в Україні повідомили, що мають близьких родичів у Росії.

Ставлення українців до Росії  суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 26%, у Центрі – 35%, на Півдні – 49%, на Сході – 52%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у Західному регіоні (61%), найменше таких – у Східному регіоні (30%). 

 

Дослідження порівнює результати опитувань КМІС і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

Дослідження КМІС тривало з 2 по 11 листопада. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2003 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім окупованих Криму та Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.   

"Левада-центр" проводив опитування серед мешканців Росії з 25 листопада до 1 грудня. Методом особистого інтерв’ю опитали 1 603 особи у віці від 18 років.

Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% – для показників, близьких до 25%/75%, 2% – для показників, близьких до 10%/90%, і 1,5% – для показників, близьких до 5%/95%.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіясоціологія


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