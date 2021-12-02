Акции в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция
Четверг, 2 декабря 2021, 00:16
В ходе акций в Киеве полиция не зафиксировала нарушений правопорядка.
Источник: отдел коммуникации полиции Киева
Дословно: "Мероприятия прошли без нарушений.
Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева".
Детали: Как сообщают в полиции, безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.
Предыстория:
- В 19 часов на Майдане Незалежности началась политическая акция, приуроченная к годовщине начала Революции достоинства 1 декабря 2013 года. Полицейские перекрыли правительственный квартал из-за этой акции.
- Протестующие забросали стены здания Офиса президента монетками и пошли организованной колонной к улице Лютеранской в направлении к зданию Верховной Рады.
Украинская правда