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Акции в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

Среда, 1 декабря 2021, 23:16
Акции в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция
фото: Эльдар Сарахман, УП

В ходе акций в Киеве полиция не зафиксировала нарушений правопорядка.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "Мероприятия прошли без нарушений.

Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева".

Детали: Как сообщают в полиции, безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.

Предыстория:

  • В 19 часов на Майдане Незалежности началась политическая акция, приуроченная к годовщине начала Революции достоинства 1 декабря 2013 года. Полицейские перекрыли правительственный квартал из-за этой акции.
  • Протестующие забросали стены здания Офиса президента монетками и пошли организованной колонной к улице Лютеранской в направлении к зданию Верховной Рады.

Украинская правда

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Темы: Киевакциимитингиполиция
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