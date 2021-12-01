Акции в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

В ходе акций в Киеве полиция не зафиксировала нарушений правопорядка.

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Дословно: "Мероприятия прошли без нарушений.

Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева".

Детали: Как сообщают в полиции, безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии.

Предыстория: