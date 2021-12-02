Италия одобрила ковид-вакцинацию детей с 5 лет

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило прививки для детей от коронавируса в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer.

Источник: информационное агентство ANSA

Детали: Детям будут вводить вакцину с интервалом в три недели между первой и второй дозами, которые будут составлять треть от взрослых.

AIFA рассмотрела рекомендации по прививкам детей после соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) 25 ноября.

Для вакцинации детей до 12 лет будет создано 78 специальных мини-центров.

В местах прививок будут работать педиатры, медсестры и аниматоры для комфорта детей.

Напомним: В Соединенных Штатах начали масштабная кампания вакцинации детей, которая охватит 28 миллионов маленьких пациентов.