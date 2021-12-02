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На Донбассе погиб украинский воин

Четверг, 2 декабря 2021, 07:16
фото: штаб ООС

За сутки 1 декабря со стороны российских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский военный.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.

В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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