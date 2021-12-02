На Донбассе погиб украинский воин
Четверг, 2 декабря 2021, 06:16
За сутки 1 декабря со стороны российских наемников зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский военный.
Источник: штаб ООС
Детали: В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Враг осуществил дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей населенного пункта Марьинка, в результате чего получило ранение гражданское лицо.
В районе Шумов российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В сторону Новотроицкого противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
Украинская правда