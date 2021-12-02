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Зеленский внес ряд законопроектов относительно гражданства

Четверг, 2 декабря 2021, 10:09
Зеленский внес ряд законопроектов относительно гражданства
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский после анонса законопроекта о "множественном гражданстве" внес в Верховную Раду пять законопроектов, касающихся гражданства.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Все эти проекты законов внесены в парламент 2 декабря и тексты предложений еще не обнародованы.

Речь идет о:

  • Проекте закона о внесении изменений в закон "О гражданстве Украины" относительно оснований и порядка обретения и прекращения гражданства Украины (№6368);
  • Проекте закона о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства (№6369);
  • Проекте закона о внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства (№6370);
  • Проекте закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства (№6371);
  • Проекте закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины об ответственности за нарушение законодательства в сфере гражданства (№6372).

Обновление: Позже Офис президента объяснил инициативы Владимира Зеленского: он хочет урегулировать вопросы двойного гражданства изменениями к закону "О гражданстве Украины", обязать чиновников указывали двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать лиц с двойным гражданством.

Этому предшествовало: 1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

Справка: Статья 4 Конституции Украины гласит, что "в Украине существует одно гражданство". Основания вступления в гражданство и прекращения гражданства Украины определяются законом.

Законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие положения" Конституции при его принятии не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады утверждается всеукраинским референдумом (ст. 156 Конституции).

Украинская правда

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Темы: гражданствоЗеленскийВерховная Радазаконодательство
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